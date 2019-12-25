Снег и сильные дожди: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине 25 декабря ухудшится, днем будет снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях, в частности во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой, снег с дождем. Во всех других областях - дожди.

Днем на западе Украины +2+7, а ночью +2+4, на севере днем +5+7, а ночью +3+5. В восточных областях днем +2+4, а ночью +2+4. В центре страны днем +5+7 и ночью так же. На юге страны днем +7+10, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице дожди. Днем температура воздуха составит +5+7 и ночью так же.

Напомним, вчера из-за непогоды во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводили временное ограничение движения транспортных средств. В западных областях был сильный дождь, в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.