Снег, дожди и мороз до -15: прогноз погоды на рождественские выходные

На рождественские выходные - 7, 8, 9 января - в Украине ожидается холодная погода. Местами возможен снег, дожди, а на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр .

Следующие двое суток, как прогнозируют синоптики, существенных осадков не будет. Завтра ночью в большинстве западных и восточных областей, а 8 января днем в Карпатском регионе возможен небольшой снег.

В воскресенье, 9 января, в большинстве областей Украины ожидается снег, а на юге с дождем. Местами возможны гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, а также повышение температуры на 2-5 градусов.

Температура воздуха 7 января будет колебаться от -3 до +3, ночью на западе прогнозируют до -6. В субботу термометры покажут -4...-11 градусов ночью, днем от -5 до +1, а в Карпатах прогнозируют -10...-15 мороза.