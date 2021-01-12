Снег с дождем в двух областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 января, на юго-восточной части Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -2 до +4, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня мокрый снег укроет Запорожскую и Херсонскую области. Во всех остальных областях будет пасмурно и без осадков.

В западных регионах температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4, а ночью от -5 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -2 до +1, а ночью столбики термометров покажут -5 -2 градуса.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах -1 +4, а ночью она ожидается от -5 до +1.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет пасмурно и сухо. Температура воздуха днем ожидается от -2 до +1, а ночью от -6 до -2.

Напомним, погода в Украине до конца недели резко изменится. Синоптики прогнозируют снег.

Кроме того, в Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов. Однако снега синоптики не ожидают.