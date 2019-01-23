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Снег, дождь, солнце, мороз: синоптики дали прогноз погоды на 24 января

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 20:59
Снег, дождь, солнце, мороз: синоптики дали прогноз погоды на 24 января
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха будет колебаться от -10 градусов до +11 градусов

В четверг, 24 января в Украине сохранится морозная погода. В нескольких областях выглянет солнце, а в остальных пройдут дожди, снег и мокрый снег. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны немного потеплеет. Ночью ожидается от -1 до -5 градусов, в Харькове до -7 градусов. Днем в регионе от -1 до +2 градусов. Ожидается снег с дождем и мокрый снег.

В южных областях пройдет дождь, местами сильный. Ночью от +1 до +4 градусов. Днем столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов.

В Крыму будет весь день идти дождь. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +11 градусов.

На севере выглянет солнце, осадки не прогнозируются. Ночью от -8 до -10 градусов, днем от -4 до -6 градусов.

В западных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега почти по всей территории, сухо будет только в Луцке и Ровно. Ночью от -8 до -10 градусов, в Ужгороде -6 градусов. Днем от -3 до -6 градусов.

В центральной части страны пройдет небольшой дождь, местами – снег с дождем. Ночью ожидается от -3 до -5 градусов, днем от 0 до -2 градусов.

В столице 24 января будет солнечно, без осадков. Ночью температура опустится до -8 -10 градусов, днем от -5 до -7 градусов.

Снег, дождь, солнце, мороз: синоптики дали прогноз погоды на 24 января

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет.

А также писали о том, что синоптик назвал даты, когда Украину накроют 30-градусные морозы.

Снегопады накрыли Украину: главное По всей Украине наблюдается ухудшение погодных условий
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