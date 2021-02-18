Снег в 11 областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Ивано-Франковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях будет снежно. В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму ожидается снег с дождем. На остальной территории будет без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -10 до +5, а ночью она составит от -13 до -4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -12 до -2 градусов, а ночью от -16 до -10.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -6 до +5, а ночью столбики термометров покажут -13 -4 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -16 до -13 градусов.