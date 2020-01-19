В СНБО заявили, что намерены добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы МАУ

Украина будет добиваться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране и наказания виновных. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.

По его словам, Украина будет продолжать работу над тем, чтобы были полностью выяснены обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого 8 января в Тегеране, и наказания виновных.

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов.

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.