СНБО взялся за МАУ: Кабинету министров дали ряд поручений

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли протокольное решение, связанное с ситуацией с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины". Для этого Кабинету министров дали ряд поручений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, Кабинету министров поручили в течение месяца принять меры по гарантированию бесперебойной работы авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации:
"На это Кабинету министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с "Аэросвитом", чтобы она никоим образом не повторилась", - добавил Данилов.