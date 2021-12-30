UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля

Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Аппарат СНБО возьмет под контроль закупки угля в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вопрос энергетической дестабилизации в РФ на повестке дня. Они запретили Казахстану транзит угля через свою страну, который нам необходим. Поэтому сейчас мы получаем уголь через морской путь. На сегодняшний день ситуация под контролем. Сегодня мы не видим тех или иных проблем, но уголь надо закупать. Это сегодня было соответственно поручение, чтобы СНБО взяло под контроль закупки угля, которые происходят сейчас для наших ТЭЦ", - заявил Данилов.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО