В СНБО не видят угрозы боевых действий на Донбассе перед Днем Независимости

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов не видит угрозы активизации боевых действий на Донбассе. В том числе перед Днем Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его на брифинг.
"Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню Независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые на сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная", - отметил Данилов.
По его словам, в прошлом году было меньше обстрелов, а в этом на Донбассе продолжают работать снайперские группы и гибнут украинские военные.
"Мы бы очень хотели бы, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и это закончилось бы. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решения на первых этапах", - добавил Данилов.