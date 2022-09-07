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СНБО утвердил новые санкции против российских чиновников: Зеленский раскрыл детали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ввела санкции против более 600 высокопоставленных российских чиновников. Все они ответственны за агрессивную войну против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Принято важное решение СНБО. Применены санкции к 606 физическим лицам, относящимся к правящей верхушке России. 28 членов Совбеза РФ, 154 члена Совфеда РФ, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за войну, за террор против наших людей", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что никто из подсанкционных чиновников не уйдет от ответственности и это лишь вопрос времени.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает принятия восьмого пакета санкций ЕС против России в сентябре.

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