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СНБО стремится застроить сквер высотками и давит на киевскую власть, - КГГА

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Киев, Вторник 19 октября 2021 13:30
СНБО стремится застроить сквер высотками и давит на киевскую власть, - КГГА Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

СНБО не оставляет намерений построить высотки на территории сквера возле метро «Сырец». Правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают давить на городские власти, устраивая обыски и допросы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Аппарат СНБО не оставляет попыток вернуть себе упорядоченный земельный участок в судебном порядке. В настоящее время судебная тяжба продолжается. В то же время правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают систематическое давление на городскую власть, устраивая обыски и допросы", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, участок на ул. Щусева в 2009 году был передан Аппарату СНБО в пользование для строительства многоквартирных домов с паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако до 2019 года он не использовался по назначению и превратился в стихийную свалку.

"Жители Шевченковского района неоднократно обращались с просьбой о создании сквера вместо свалки и руин. Тем более, что изначально (до получения СНБО) земельный участок был определен как территория зеленых насаждений. Учитывая эти факты, КГГА прекратила право постоянного пользования участком. Городские власти привели территорию в порядок. Вывезен мусор, осуществлено благоустройство", - сообщают в КГГА.

Ранее городские власти Киева заявляли, что будут обжаловать решение суда о возврате зеленой зоны возле метро "Сырец" в пользование Аппарату СНБО для застройки.

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