В РНБО повідомили, чи торкнеться Коломойського новий закон про подвійне громадянство

Олігарху Ігорю Коломойському немає необхідності відмовлятися від громадянства інших країн. Але це потрібно буде зробити тільки, якщо він буде претендувати на державну посаду.

Він нагадав цитату Коломойського про його "потрійне громадянство" і підкреслив, що в разі роботи на держслужбі йому доведеться залишитися лише громадянином України.

"Те, що стосується Ігоря Коломойського, ви знаєте, що у нього, як він сам говорив, не подвійне, а потрійне громадянство. Якщо він буде просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе це зробити не відмовившись від тих громадянств, які у нього є, окрім українського", - заявив Данілов.

Сам Коломойський підтверджував, що має паспорта України, Ізраїлю та Кіпру.