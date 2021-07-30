СНБО сегодня соберется на Донбассе: что планируют рассмотреть

"Заседание, которое будет проходить завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил 29 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям органы самоуправления.

Повестка дня

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что на повестку дня СНБО вынесут вопрос тарифов на электроэнергию для населения.

Эту информацию в официальном заявлении подтвердил и Данилов. Он сообщил, что планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопросы энергетического сектора;

вопросы медицины;

вопрос воды;

и другие.

Зеленский сегодня в Донецкой области

Визит президента на Донбасс, который запланирован на 30 июля, подтвержден официально.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область". - сообщили в пресс-службе ОГА.

Офис президента пока не публиковал официального анонса.