СНБО сегодня соберется на Донбассе: что планируют рассмотреть

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня собирает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Проведут выездное заседание на Донбассе.
Чего ожидать от заседания - в материале РБК-Украина.
"Заседание, которое будет проходить завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил 29 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям органы самоуправления.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что на повестку дня СНБО вынесут вопрос тарифов на электроэнергию для населения.
Эту информацию в официальном заявлении подтвердил и Данилов. Он сообщил, что планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
Визит президента на Донбасс, который запланирован на 30 июля, подтвержден официально.
"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область". - сообщили в пресс-службе ОГА.
Офис президента пока не публиковал официального анонса.