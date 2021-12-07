В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов

В ходе заседания рабочая группа рассмотрела выполнение решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины", введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 13 августа текущего года.

При открытии заседания Данилов отметил недопустимость снижения исполнений решений СНБО, введенных в действие указами президента. В частности, он обратил внимание на необходимость выполнения правительством в срок ряда задач по безопасности водных ресурсов. Среди них секретарь СНБО выделил:

разработку и внесение в Верховную раду законопроектов о рентной плате за специальное использование морской воды;

продление срока действия общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления реки Днепр;

усиление ответственности за бурение и использование скважин для добывания подземных вод без разрешительных документов;

расширение источников формирования государственного фонда развития водного хозяйства.

По итогам заседания Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины поручено:

провести инвентаризацию водных объектов страны;

разработать электронную карту водных ресурсов Украины;

ввести мониторинг водных ресурсов.

В ходе совещания также рассматривался вопрос обеспечения безопасности и качества питьевой воды. Данилов отметил необходимость разработки и реализации региональных программ развития водного хозяйства и программ по питьевой воды.