СНБО должен наложить санкции на российского букмекера 1xBet, - InformNapalm

Он отмечает, что юридических и физических лиц компании следует внести в санкционный список, лишить возможности иметь лицензию, а также пролонгировать санкции, в том числе на европейский рынок.

В то же время, исходя из того, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила в разгар войны две лицензии российскому букмекеру на работу в Украине, Макарук считает, что состав комиссии тоже должен быть переизбран, а Борис Баум - отстранен от влияния на этот рынок.

"То, что надо регулирующий орган переизбирать - факт. Надо лишить его смотрящих типа Баума. И ввести прозрачные правила игры. Нет прозрачной схемы уплаты налогов... 1xBet может отсюда 600 миллионов долларов получать ежегодно, рынок колоссальный, должна быть нормально прописана законодательная база. У нас игорный бизнес прописан под одного человека и фамилия этого человека - Бабаков (депутат Госдумы Российской Федерации Александр Бабаков, владеет рядом гостиниц в Украине, - ред.). Потому что где у нас могут быть происходить казино? Только в отелях пятизвездочных. А кто у нас владеет 80% гостиниц Украины - Бабаков", - заявил спикер InformNapalm.