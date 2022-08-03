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РНБО має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, - InformNapalm

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Середа 03 серпня 2022 13:03
РНБО має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, - InformNapalm Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Рада національної безпеки та оборони України закликають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який отримав ліцензію під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайла Макарука.

Він наголошує, що юридичних і фізичних осіб компанії слід внести в санкційний список, позбавити можливості мати ліцензію, а також пролонгувати санкції, в тому числі на європейський ринок.

Водночас, виходячи з того, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад комісії теж має бути переобраний, а Борис Баум - усунений від впливу на цей ринок.

"Те, що треба регулюючий орган переобирати - факт. Треба позбавити його смотрящих типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків... 1xBet може звідси 600 мільйонів доларів отримувати щорічно, ринок колосальний, має бути нормально прописана законодавча база. В нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини - Бабаков (депутат Держдуми Російської Федерації Олександр Бабаков, володіє рядом готелів в Україні, - ред.). Тому що де в нас можуть бути відбуватись казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів України - Бабаков", - заявив речник InformNapalm.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на ведення букмекерської діяльності ТОВ "Твоя беттінгова компані", яка працює на російського оператора 1xBet.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провело розслідування, в рамках якого виявило, що за видачею ліцензії може стояти Борис Баум.

В липні 2022 року всього за тиждень понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні. Наразі петиція знаходиться на розгляді у президента.

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