СНБО предлагает Кабмину восстановить санэпидемслужбу в Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень".

По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".

"Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров (с просьбой, - ред.) не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе", - сказал Данилов.

Как известно, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали весной 2017 года.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против бывшего и. о. председателя Государственной санитарной эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса.

РБК-Украина писало, что Минздрав назвал раскрытие коррупционных схем санэпидемслужбы логическим завершением ее деятельности и карьеры санитарного врача как профессии.