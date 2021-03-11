СБУ изучит обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году

"В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности", - отметил секретарь ведомства.

По его словам, это привело к тому, что в 2010 году появились Харьковские соглашения, которые через четыре дня после подписания ратифицировали депутаты Верховной рады.

"Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (дела, - ред.) по госизмене в отношении этих лиц", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что "голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике". Среди прочих Данилов назвал фамилию тогдашнего спикера парламента Владимира Литвина.

Отметим, так называемые Харьковские соглашения - это договоренность между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Подписаны 21 апреля 2010 года президентами России и Украины в Харькове.

Соглашения были ратифицированы парламентами обеих стран 27 апреля 2010 года.