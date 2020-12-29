СНБО поручил Кабмину разработать порядок признания организаций террористическими

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский вечером 29 декабря ввел в действие два решения Совета нацбезопасности и обороны. В частности, правительству поручено разработать проект закона о порядке признания организаций террористическими.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно одному из введенных в действие решений СНБО, после разработки соответствующего законопроекта Кабмин должен направить документ в Верховную раду.

СНБО также поручил Службе безопасности Украины ускорить проведение осмотра госсистемы борьбы с терроризмом и представить отчет о результатах.

Кроме того, согласно другому решению СНБО, Министерство внутренних дел должно в трехмесячный срок завершить проведение обзора общественной безопасности и гражданской защиты и представить отчет в СНБО.

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским. На заседании обсуждались различные вопросы.

Кроме того, сегодня днем Зеленский ввел в действие решение СНБО о высоких технологиях в сфере обороны. Решение предусматривает создание межведомственной комиссии.