РНБО доручила Кабміну розробити порядок визнання організацій терористичними

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент Володимир Зеленський ввечері 29 грудня увів у дію два рішення Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, уряду доручили розробити проект закону щодо порядку визнання організацій терористичними.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Згідно з одним з введених в дію рішень РНБО, після розробки відповідного законопроекту Кабмін має направити документ до Верховної ради.

РНБО також доручила Службі безпеки України прискорити проведення огляду держсистеми боротьби з тероризмом і подати звіт про результати.

Крім того, відповідно до іншого рішення РНБО, Міністерство внутрішніх справ має у тримісячний строк завершити проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання РНБО на чолі з президентом Володимиром Зеленським. На засіданні обговорювалися різні питання.

Крім того, сьогодні вдень Зеленський ввів у дію рішення РНБО про високі технології у сфері оборони. Рішення передбачає створення міжвідомчої комісії.