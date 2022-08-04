UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СНБО подали обращение с требованием наложить санкции на российского букмекера 1xBet

Фот: в СНБО подали обращение с требованием наложить санкции на российского букмекера 1xBet (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Совет национальной безопасности и обороны Украины призывают наложить санкции на российского букмекера 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала лицензию на работу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление в СНБО общественного активиста Татьяны Локацкой.

"В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тысяч голосов, и тишина", - отметила активист.

По ее словам, санкции СНБО - самый эффективный способ избавиться от российской конторы на украинском игорном рынке.

В обращении она также отметила, что несмотря на громкий общественный резонанс вокруг того, что украинское государство позволяет работать представителям страны-агрессора, ни СБУ, ни Бюро экономической безопасности, ни другие правоохранительные органы никак не отреагировали на данный вопрос, а лицензии 1xBet так и не аннулированы, как не заблокированы в Украине веб-сайты данного букмекера.

"Разрешение российскому букмекеру легально собирать персональные данные украинцев и их документы, что предусмотрено законодательством для лицензированных операторов азартных игр - преступление в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины. Да и в принципе любое сотрудничество с российским бизнесом и РФ в целом на уровне государства вызывает множество вопросов к тем, кто это делает", - говорится в обращении.

Напомним, ранее в издании InformNapalm заявляли, что российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, может работать с ФСБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОИгорный бизнес