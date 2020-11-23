В СНБО оценили возможные сроки вакцинации всего населения от коронавируса

Фото: введение препарата шприцом (РБК-Украина)

Население Украины может быть провакцинировано от коронавируса к концу 2021 года. Но к процессу нужно хорошо подготовиться.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

Он отметил, что каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. А чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.

"Перед нами стоят задачи — сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", — сказал Комиссаренко.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы по получению вакцины от коронавируса. Украинский Минздрав рассчитывает получить первый транш препарата в первом полугодии 2021 года.

До этого сообщалось, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Речь идет о бесплатных восьми миллионах доз для четырех миллионов человек.

Сегодня также сообщалось, что разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний. В частности, она менее требовательна к условиям хранения и будет значительно дешевле.