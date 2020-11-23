В РНБО оцінили можливі строки вакцинації населення від коронавіруса

Фото: введення препарату шприцом (РБК-Україна)

Населення України може бути провакциноване від коронавірусу до кінця 2021 року. Але до процесу потрібно добре підготуватися.

Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони Сергій Комісаренко.

Він зазначив, що кожна країна світу зацікавлена, щоб вакцинувалися люди у всіх інших державах. А щоб масова вакцинація пройшла успішно в Україні, потрібно провести пропаганду вакцинації від коронавірусу.

"Перед нами стоять завдання — спочатку забезпечити самою вакциною. Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього треба ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року. Але потрібна вакцинальна пропаганда, тому що і в Україні, і в світі багато людей, які проти вакцинації", — сказав Комісаренко.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна до 7 грудня повинна підписати всі технічні документи щодо отримання вакцини від коронавіруса. Український МОЗ розраховує отримати перший транш препарату в першому півріччі 2021 року.

До цього повідомлялося, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. Мова йде про безкоштовних вісім мільйонів доз для чотирьох мільйонів чоловік.

Сьогодні також повідомлялося, що розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca вакцина від COVID-19 буде більш доступна для бідних країн, ніж вакцини інших компаній. Зокрема, вона менш вимоглива до умов зберігання і буде значно дешевше.