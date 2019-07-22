В СНБО опровергли разблокирование российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отрицает снятие ограничений с российских социальных сетей на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СНБО.

Как сообщается, СНБО может отменить или внести изменения в санкции против российских соцсетей лишь на основании соответствующего предложения Верховной рады, Кабинета министров, Службы безопасности Украины или Национального банка.

"Реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, согласно решениям СНБО Украины осуществляет Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины", - отметили в ведомстве.

Кроме того, секретарь СНБО Александр Данилюк поручил упомянутым государственным органам обеспечить неукоснительное соблюдение ограничений в отношении российских социальных сетей до завершения срока их действия или отмены.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что некоторые украинские интернет-провайдеры сняли ограничения с российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ к данным соцсетям и сервисам был ограничен на 3 года.