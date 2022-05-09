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В СНБО опровергли очередной фейк оккупантов об ухудшении эпидемиологической ситуации в ВСУ

Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Пророссийские Telegram-каналы публикуют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что Россия стремится посеять панику среди украинских защитников и распространяет фейк о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".

В частности, пропагандисты отмечают, что "украинские медики не могут определить точную причину эпидемии, однако склоняются к двум вариантам массовой вспышки":

  • "призыв недообследованных резервистов и бойцов терробороны";
  • "активный призыв в ряды ВСУ заключенных".

Также ссылаясь на неизвестный "источник в Генштабе ВСУ", пропагандисты говорят, что "уровень санитарных потерь от туберкулеза составляет более 10% личного состава, а много военных болеют в очень тяжелой форме и нуждаются в эвакуации".

"Предупреждаем, указанная информация не соответствует действительности и создана лишь с одной целью - для деморализации и распространения панических настроений среди военных", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что росСМИ придумали новый фейк о судьбе родственников погибших бойцов в Украине.

Также мы писали, что пропагандисты РФ распространяют новый фейк о том, что "в Запорожье запретили эвакуацию".

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