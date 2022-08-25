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В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги

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Украина, Четверг 25 августа 2022 22:02
В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги Фото: В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В СНБО собрали их и опровергли, ссылаясь на законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ведомстве привели три самые распространенные фейка о повышении тарифов на коммунальные услуги:

1) Фейк: "осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое!"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №2479-IX от 29.07.2022 г., которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

2) Фейк: "да, этот мораторий действует только до конца года, а потом "заплатите" за все месяцы!"

Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.

3) Фейк: "а о поставках газа забыли! Сейчас все в "платежку" включат."

Объяснение: Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.

Напомним, что в СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных.

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