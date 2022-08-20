В СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных

Среди украинцев начала распространяться дезинформация вокруг покупки спутника для ВСУ. В СНБО опровергли главные фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Отмечается, что неправдивыми являются утверждения, что собранные украинцами средства на "Байрактары" были потрачены на "какой-то непонятный спутник".

В ЦПД напомнили, что все три "Байрактара" компания Baykar Makina передаст Украине бесплатно. В то же время решение о покупке спутника принималось не единолично Фондом Сергея Притулы, оно было принято на основе консультаций с специалистами Минобороны, ГУР, СБУ и министром обороны Алексеем Резниковым.

Также фейковой является информация о том, что за средства украинцев спутник не купили а якобы взяли в аренду. Спутник был куплен и украинцы смогут пользоваться им до конца его "жизни". При этом компания ICEYE предоставила в пользование Украине "созвездие" из более чем 30 своих спутников в год.

Не соответствуют действительности утверждения о том, что покупка спутника была неоправданной, поскольку ВСУ и так получают спутниковые снимки от западных союзников.

"Информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только то, что нам предоставляли. Возникал вопрос актуальности и скорости данных", - подчеркнули в ЦПД.