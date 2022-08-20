ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 16:31
В СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных Фото: в СНБО опровергли главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных (iceye.com)
Автор: Иван Носальский

Среди украинцев начала распространяться дезинформация вокруг покупки спутника для ВСУ. В СНБО опровергли главные фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Отмечается, что неправдивыми являются утверждения, что собранные украинцами средства на "Байрактары" были потрачены на "какой-то непонятный спутник".

В ЦПД напомнили, что все три "Байрактара" компания Baykar Makina передаст Украине бесплатно. В то же время решение о покупке спутника принималось не единолично Фондом Сергея Притулы, оно было принято на основе консультаций с специалистами Минобороны, ГУР, СБУ и министром обороны Алексеем Резниковым.

Также фейковой является информация о том, что за средства украинцев спутник не купили а якобы взяли в аренду. Спутник был куплен и украинцы смогут пользоваться им до конца его "жизни". При этом компания ICEYE предоставила в пользование Украине "созвездие" из более чем 30 своих спутников в год.

Не соответствуют действительности утверждения о том, что покупка спутника была неоправданной, поскольку ВСУ и так получают спутниковые снимки от западных союзников.

"Информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только то, что нам предоставляли. Возникал вопрос актуальности и скорости данных", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, ранее стало известно, что Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые ранее собирали на покупку трех "Байрактаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам