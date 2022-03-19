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В СНБО опровергли фейк о захвате Россией почти половины территорий Украины

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Украина, Суббота 19 марта 2022 08:25
В СНБО опровергли фейк о захвате Россией почти половины территорий Украины Фото: РФ распространяет фейковую информацию о захвате Украины (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация распространила в сети карту Украины, на которой отметила, что захватила почти половина территорий страны. Однако в Совете национальной безопасности и обороны назвали эту информацию фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"На вымышленном рисунке кремлевские медиа обозначили почти половину площади нашей страны как оккупированную или заблокированную российскими убийцами", - говорится в сообщении.

В СНБО опровергли фейк о захвате Россией почти половины территорий Украины

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ сбили 2 вражеских самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

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