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СНБО обязал все информационные каналы транслировать телемарафон

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обязал все информационные каналы транслировать телемарафон единых новостей. Президент Владимир Зеленский уже ввел это решение в действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно решению, в условиях военного положения приоритетным вопросом нацбезопасности является реализация единой информационной политики. Такая политика обеспечивается путем объединения всех общенациональных телеканалов (информационного и/или информационно/аналитического наполнения) на платформе стратегической коммуникации, которой определен круглосуточный информационный марафон "Единые новости #UАразом".

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО приостановил деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ряда других пророссийских политических партий.

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Владимир ЗеленскийСНБОВойна России против Украины