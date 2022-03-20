СНБО обязал все информационные каналы транслировать телемарафон

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обязал все информационные каналы транслировать телемарафон единых новостей. Президент Владимир Зеленский уже ввел это решение в действие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Согласно решению, в условиях военного положения приоритетным вопросом нацбезопасности является реализация единой информационной политики. Такая политика обеспечивается путем объединения всех общенациональных телеканалов (информационного и/или информационно/аналитического наполнения) на платформе стратегической коммуникации, которой определен круглосуточный информационный марафон "Единые новости #UАразом".
Напомним, ранее сообщалось, что СНБО приостановил деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ряда других пророссийских политических партий.
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