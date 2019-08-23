СНБО обсудит создание Службы финансовых расследований

Тема Службы финансовых расследований снова стала актуальной
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 23 августа обсудит создание Службы финансовых расследований (СФР). Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.
Аваков сообщил, что этот вопрос уже обсуждался и на совещаниях у президента, с Офисом президента.
"И сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны", - сказал он.
Глава МВД считает в Украине остро стоит вопрос создания единого органа, который будет бороться с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.
Аваков подчеркнул, что он предлагает принять ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Колегія МВС щодо аспектів діяльності органів системи МВС
#наживо Колегія Міністерства внутрішніх справ щодо аспектів діяльності органів системи МВСОпубліковано МВС України Пʼятниця, 23 серпня 2019 р.
Напомним, вопрос создания Службы финансовых расследований обсуждался в Украине много лет. В частности, о новой службе в апреле 2014 года говорил Арсений Яценюк, который тогда занимал должность глава правительства.
В частности, предполагалось, что Служба финансовых расследований Украины будет создана на базе пяти ведомств.