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СНБО обсудит создание Службы финансовых расследований

Новости » Политика    23.08.2019 - 14:33
СНБО обсудит создание Службы финансовых расследований
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Тема Службы финансовых расследований снова стала актуальной

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 23 августа обсудит создание Службы финансовых расследований (СФР). Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

Аваков сообщил, что этот вопрос уже обсуждался и на совещаниях у президента, с Офисом президента.

"И сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Глава МВД считает в Украине остро стоит вопрос создания единого органа, который будет бороться с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.

Аваков подчеркнул, что он предлагает принять ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Опубліковано МВС України Пʼятниця, 23 серпня 2019 р.

Напомним, вопрос создания Службы финансовых расследований обсуждался в Украине много лет. В частности, о новой службе в апреле 2014 года говорил Арсений Яценюк, который тогда занимал должность глава правительства.

В частности, предполагалось, что Служба финансовых расследований Украины будет создана на базе пяти ведомств.

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