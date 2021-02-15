В СНБО назвали сроки наработки Стратегии нацбезопасности Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство до 14 марта завершит разработку Стратегии национальной безопасности. Документ предусматривает разработку отдельной стратегии энергетической безопасности.
"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что после этого документ публично представят для украинского общества.
Данилов рассказал, что при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. По его словам, это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.
Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности, которая определяет основные направления государственной политики в этой сфере.
Как писало РБК-Украина, на утверждение документ главе государства передали еще в феврале прошлого года. В СНБО тогда подчеркивали, что впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.