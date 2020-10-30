В СНБО хотят создать центр противодействия гибридным угрозам

На базе аппарата Совета национальной безопасности и обороны будет создан центр противодействия гибридным угрозам. Решение о его запуске сейчас обсуждается в Офисе президента.

Об этом на встрече с послом Британии Мелиндой Симмонс заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета.

По его словам, в СНБО уже разработали проект указа президента о создании такого центра.

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры крайне актуальным", - сказал он.

Данилов также отметил, что новая Стратегия нацбезопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, среди которых стратегия информационной безопасности. К разработке этой стратегии Украина хочет привлечь британских партнеров.

"Это большая совместная работа, ведь наш оппонент РФ действует аналогично в других странах, и мы должны объединять усилия с нашими партнерами", - считает секретарь СНБО.

Симмонс в свою очередь заявила, что Украина является ключевым партнером Британии в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам. Также посол заверила, что Великобритания готова оказать необходимую помощь украинской стороне.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина создаст центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами при НАТО.

Также сообщалось, что Украина и Великобритания планируют разработать план по вопросам противодействия российской гибридной войне.