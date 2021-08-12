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СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов, - Данилов

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Киев, Четверг 12 августа 2021 18:05
СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов, - Данилов Фото: СНБО готовит новое заседание (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины". Дата проведения не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - сказал Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента о национальной безопасности Украины в экологической сфере и мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Напомним, в начале июня Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов в Украине. В рамках программы за три года планируется высадить миллиард деревьев.

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Владимир Зеленский СНБО Алексей Данилов
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