СНБО готов снять ограничения по приватизации оборонных предприятий

Соответствующую законодательную норму совет готов представить перед парламентом

Совет национальной безопасности и обороны готов инициировать снятие ограничений по инвестициям и приватизации украинских оборонных госпредприятий. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, мы готовы и инициируем перед нашим парламентом законодательную инициативу по снятию ограничений по инвестициям и приватизации наших оборонных государственных предприятий", - заявил он.

Турчинов отметил, что Украина заинтересована, чтобы инвесторами этой отрасли были ее стратегические партнеры, а именно страны блока НАТО.

Напомним, как сообщалось ранее, Государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО).