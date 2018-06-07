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СНБО готов снять ограничения по приватизации оборонных предприятий

НовостиПолитика    07.06.2018 - 12:22
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Соответствующую законодательную норму совет готов представить перед парламентом

Совет национальной безопасности и обороны готов инициировать снятие ограничений по инвестициям и приватизации украинских оборонных госпредприятий. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, мы готовы и инициируем перед нашим парламентом законодательную инициативу по снятию ограничений по инвестициям и приватизации наших оборонных государственных предприятий", - заявил он.

Турчинов отметил, что Украина заинтересована, чтобы инвесторами этой отрасли были ее стратегические партнеры, а именно страны блока НАТО.

Напомним, как сообщалось ранее, Государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО).

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Теги публикации: СНБО, Министерство обороны Украины, инвестиции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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