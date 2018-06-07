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РНБО готова зняти обмеження щодо приватизації оборонних підприємств

НовиниПолітика    07.06.2018 - 12:22
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Відповідну законодавчу норму рада готова представити перед парламентом

Рада національної безпеки і оборони готова ініціювати зняття обмежень по інвестиціям і приватизації українських оборонних держпідприємств. Про це сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується оборонно-промислового комплексу, ми готові і ініціюємо перед нашим парламентом законодавчу ініціативу щодо зняття обмежень по інвестиціям і приватизації наших оборонних підприємств", - заявив він.

Турчинов зазначив, що Україна зацікавлена, щоб інвесторами цієї галузі були її стратегічні партнери, а саме країни блоку НАТО.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Державний концерн "Укроборонпром" посилить співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

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Теги публікації: РНБО, Міністерство оборони України, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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