UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СНБО готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос закрытия в Киеве Российского центра науки и культуры. Для этого в СНБО должно поступить представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

Об это сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ СНБО относительно работы данного центра.

Российский центр культуры и науки является филией российского агентства "Россотрудничество". Европарламент еще в 2016 году признал данное агентство пропагандистским. 9 марта Центр анонсировал мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

При этом в Министерстве иностранных дел Украины отвергло любые российские нарративы о Шевченко.

"Национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", - заявили в МИД.

Напомним, в Украине с февраля началась активная борьба против российской пропаганды. В частности, были введены санкции против компаний Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма. Также были закрыты телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний.

При этом в России заявили, что закрытие телеканалов Козака не соответствует международным нормам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОпропаганда РФ
Читайте также
В СНБО допускают, что у Януковича и Азарова еще могут быть активы в Украине
Зеленский ввел в действие решение о создании Центра противодействия дезинформации
Зеленский согласовал санкции против российских банков
Прогноз погоды