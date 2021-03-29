СНБО готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве

Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос закрытия в Киеве Российского центра науки и культуры. Для этого в СНБО должно поступить представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

Об это сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ СНБО относительно работы данного центра.

Российский центр культуры и науки является филией российского агентства "Россотрудничество". Европарламент еще в 2016 году признал данное агентство пропагандистским. 9 марта Центр анонсировал мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

При этом в Министерстве иностранных дел Украины отвергло любые российские нарративы о Шевченко.

"Национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", - заявили в МИД.