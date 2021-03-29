СНБО готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве

Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос закрытия в Киеве Российского центра науки и культуры. Для этого в СНБО должно поступить представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.
Об это сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ СНБО относительно работы данного центра.
Российский центр культуры и науки является филией российского агентства "Россотрудничество". Европарламент еще в 2016 году признал данное агентство пропагандистским. 9 марта Центр анонсировал мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".
При этом в Министерстве иностранных дел Украины отвергло любые российские нарративы о Шевченко.
"Национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", - заявили в МИД.
Напомним, в Украине с февраля началась активная борьба против российской пропаганды. В частности, были введены санкции против компаний Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма. Также были закрыты телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний.
При этом в России заявили, что закрытие телеканалов Козака не соответствует международным нормам.