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Снайпери показали, як знищують окупантів у районі Бахмута (відео)

Фото: снайпери показали, як знищують окупантів у районі Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські снайпери показали як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

До того ж Сухопутні війська ЗСУ розповіли, як масово знищують загарбників.

Як повідомлялось, українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять близько 103 220 військових вбитими.

Також українські військові продовжують готувати ґрунт для звільнення Запорізької області. Так, 25 грудня ЗСУ вразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району.

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