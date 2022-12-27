Снайпери показали, як знищують окупантів у районі Бахмута (відео)

Українські снайпери показали як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

До того ж Сухопутні війська ЗСУ розповіли, як масово знищують загарбників.

"Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять близько 103 220 військових вбитими.

Також українські військові продовжують готувати ґрунт для звільнення Запорізької області. Так, 25 грудня ЗСУ вразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району.

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