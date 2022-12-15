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Снаряди для IRIS-T і не тільки. Німеччина передала Україні озброєння та техніку

Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні озброєння та техніку (Diehl Defence)
Автор: Іван Носальський

Німеччина за останній тиждень передала Україні різноманітні снаряди та десятки транспортних засобів. Зокрема, бійці ЗСУ отримали ракети для системи ППО IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.

За інформацією відомства, за останні сім днів Україна отримала від Німеччини:

  • ракети для IRIS-T;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів;
  • п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • чотири машини швидкої допомоги;
  • 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, які Берлін передав Україні.

Також ми писали, що уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури.

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