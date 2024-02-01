Снаряди, дрони, закупівлі. Кабмін ухвалив три важливі рішення для посилення оборони

Спрощення у сфері виробництва боєприпасів

За словами Шмигаля, перша постанова стосується дерегуляції (скорочення державного регулювання) у виробництві боєприпасів.

Прем'єр нагадав, що влітку минулого року Кабмін запустив експериментальний проект з виробництва боєприпасів для дронів. У його рамках було розширено коло потенційних виробників, усунуто бюрократію та створено чіткі алгоритми - від розробки до використання на полі бою.

Таким чином, за півроку вже було зареєстровано понад 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів та ще 30 проходять випробування.

Наразі проект вирішили поширити на всі види боєприпасів.

"Нові підприємства можуть швидко включитися в роботу. Таким чином, у найкоротші терміни посилимо нашу армію", - зазначив він.

Ціноутворення на виробництво дронів

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво безпілотників в Україні.

"Тепер виробники безпілотників надаватимуть уточнення розрахунків ціни у бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%", - розповів Шмигаль.

Він пояснив, що така норма дасть змогу усунути потенційні ризики переплат, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників.

Чесні оборонні закупівлі

Третя постанова стосується оборонних закупівель. Тепер вони проходитимуть за конкурентною процедурою за допомогою закритого модуля на системі Prozorro.

Шмигаль розповів, що так уряд вирішив одразу кілька завдань:

Перше - гарантується безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії всім необхідним.

Друге - встановлюється прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток.

Третє - встановлюються запобіжники витоку інформації, яка несе ризики для безпеки.

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, Україна з початку повномасштабного вторгнення значно збільшує виробництво власного озброєння. Головний фокус - на виробництві боєприпасів та безпілотників, які активно використовують для знищення російських окупантів.

Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року планується виготовити та передати нашим захисникам мільйон дронів. Це стосується лише FPV-дронів.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.