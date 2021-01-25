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СН может опять собрать фракцию из-за ситуации с Дубинским

Киев, Понедельник 25 января 2021 22:26
СН может опять собрать фракцию из-за ситуации с Дубинским
Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

"Слуга народа" на сегодняшнем заседании фракции так и не решила, что делать с нардепом Александром Дубинским, которого США обвинили во вмешательстве в выборы. Нардепы могут снова собраться на заседание.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

По словам Корниенко, фракция планирует провести опрос среди нардепов с тремя вариантами действий в отношении Дубинского.

"Первый вариант - поддерживать господина Дубинского и направлять письма в его поддержку соответствующим зарубежным организациям. Второй вариант - исключение из фракции. Третий вариант - инициация к соответствующим структурам на предмет увольнения Дубинского с должности замглавы комитета по налогам и таможенной политике", - заявил он.

Нардеп отметил, что эта ситуация будет изучаться в ближайшие день-два и, возможно, придется еще раз собирать заседание фракции для решения этого вопроса.

Корниенко также подтвердил, что между Дубинским и президентом Владимиром Зеленским сегодня была "дискуссия", в том числе с "эмоциональными аргументами" с обеих сторон. Кроме того, как рассказал Корниенко, президент предлагал Дубинскому добровольно выйти из фракции СН.

Напомним, в январе Минфин США ввел санкции в отношении Дубинского и еще шести граждан Украины из-за вмешательство в американские выборы. Дубинского и других граждан обвинили в сотрудничестве с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют "агентом Кремля".

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