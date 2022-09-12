СМСки приходят "Сдавайтесь!" Оккупант пожаловался на контрнаступление ВСУ под Харьковом

"П*здец какое возвращение? Новости читаешь? Они вплотную х*ячат уже прям, в смысле квот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят, - говорит он о продвижении ВСУ. - Каждый день проезжаю мимо этих военных медиков, там постоянно мешки-мешки..."

Также, по словам оккупанта, подкрепления им ждать не приходится.

"Тут к нам должны были, если че ребята ехать, и что-то пошло не так и теперь мы сами б*ть", - констатирует он.

Российский солдат также не скрывает, что ВСУ довольно быстро занимают их позиции.

"На эту позицию, куда мы ездили пацанов забирать, уже с нее по нам еб*шат. И еще угнали 6 УРАЛов у нас, еб*ть. Нам уже СМСки приходят "Сдавайтесь!" Вся х*йня. Мне кажется, пахнет "Старым Гостомелем", прям п*здец, как пахнет", - жалуется он.