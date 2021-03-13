Сможет ли Украина получить кредит МВФ: прогноз агентства S&P

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов. Для этого необходимы решения Верховной рады.
Об этом говорится в сообщении агентства.
"Наши прогнозы учитывают еще один транш МВФ в 2021 году в размере 0,7 млрд долларов, что, в свою очередь, позволит получить дополнительные льготные кредиты Всемирного банка и ЕС на сумму около 1,5 млрд долларов",
Согласно прогнозу S&P, украинский парламент орган закроет пробелы в антикоррупционных законах в течение года.
Как отмечается в сообщении, программа на 5 млрд долларов, согласованная с МВФ в прошлом году, застопорилась из-за решений Конституционного суда Украины, которые откатили ранее проведенные антикоррупционные реформы. В настоящее время предпринимаются усилия решить эти вопросы, в т.ч. восстановление уголовной ответственности за фальсифицированные электронные декларации и внесение поправок в закон о НАБУ для предотвращения увольнения его главы, а также реформу судебной системы.
"Мы рассматриваем недавно введенные администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского", - говорится в сообщении.
Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов.