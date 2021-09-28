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Сможет ли "ПСЖ" добыть первую победу в матче с "Ман Сити": букмекеры оценили шансы

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Париж, Вторник 28 сентября 2021 12:45
Сможет ли "ПСЖ" добыть первую победу в матче с "Ман Сити": букмекеры оценили шансы Фото: за пять игр против "горожан" клуб из Парижа смог добыть лишь две ничьи (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 28 сентября, одним из центральных матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов является поединок между французским "ПСЖ" и английским "Манчестер Сити". Букмекеры оценивают шансы клубов относительно равными с небольшим перевесом "горожан".

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Так, на победу игроков "Сити" принимаются ставки с коэффициентом 2.39, тогда как на успех "ПСЖ" - 3.10, на ничейный исход - 3.65. На победу с точным счетом любой из команд коэффициенты стартуют с 9.30.

Среди игроков самые высокие шансы забить, по мнению букмекеров, имеют Килиан Мбаппе и Лионель Месси - на гол этих игроков принимаются ставки с самыми маленькими коэффициентами 2.05 и 2.20 соответственно. У "Сити" таких игрока три - Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус и Ферран Торрес. На всех принимают ставки с "коффом" 2.70.

Между собой клубы встречались пять раз - три победы у "Сити" и дважды матчи сводились вничью.

Стоит отметить, что участие за "Сити" в противостоянии украинца Александра Зинченко под вопросом в связи с повреждением икроножной мышцы. Также неизвестно, сможет ли помочь "горожанам" Илкай Гюндоган из-за травмы. У "ПСЖ" точно не сыграют Серхио Рамос и Анхель Ди Мария, а вот участие Лионеля Месси и Марко Вератти под вопросом.

Ориентировочные составы по версии УЕФА:

"ПСЖ": Навас - Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Эррера, Паредес, Гуэй - Месси, Мбаппе, Неймар

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Жоау Канселу - Бернарду Силва, Фернандиньо, де Брюйне - Марез, Ф. Торрес, Грилиш

Поединок состоится в 22:00 в Париже. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.

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