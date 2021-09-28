Чи зможе "ПСЖ" здобути першу перемогу в матчі з "Ман Сіті": букмекери оцінили шанси

Сьогодні, 28 вересня, одним з центральних матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів є поєдинок між французьким "ПСЖ" та англійським "Манчестер Сіті". Букмекери оцінюють шанси клубів відносно рівними з невеликою перевагою "городян".

Так, на перемогу гравців "Сіті" приймаються ставки з коефіцієнтом 2.39, тоді як на успіх "ПСЖ" - 3.10, на нічийний результат - 3.65. На перемогу з точним рахунком будь-якої з команд коефіцієнти стартують з 9.30.

Серед гравців найвищі шанси забити, на думку букмекерів, мають Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі - на гол цих гравців приймаються ставки з найменшими коефіцієнтами 2.05 і 2.20 відповідно. У "Сіті" таких гравця три - Рахім Стерлінг, Габріель Жезус і Ферран Торрес. На всіх приймають ставки з "коффом" 2.70.

Між собою клуби зустрічалися п'ять разів-три перемоги у "Сіті" і двічі матчі зводилися внічию.

Варто відзначити, що участь за "Сіті" в протистоянні українця Олександра Зінченка під питанням у зв'язку з пошкодженням литкового м'яза. Також невідомо, чи зможе допомогти "городянам" Ілкай Гюндоган через травму. У "ПСЖ" точно не зіграють Серхіо Рамос і Анхель Ді Марія, а ось участь Ліонеля Мессі і Марко Вератті під питанням.

Орієнтовні склади за версією УЄФА:

"ПСЖ": Навас - Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш - Еррера, Паредес, Гуей - Мессі, Мбаппе, Неймар

"Ман Сіті": Едерсон - Уокер, Рубен Діаш, Ляпорт, Жоау Канселу - Бернарду Сілва, Фернандіньо, Де Брюйне - Марез, Ф. Торрес, Гріліш

Поєдинок відбудеться о 22:00 в Парижі. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.