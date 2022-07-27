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Сможет читать мысли и не только. Чем уникален истребитель Tempest

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Европа, Среда 27 июля 2022 16:18
Сможет читать мысли и не только. Чем уникален истребитель Tempest Фото: истребитель Tempest (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В 2030-х годах ожидается появление истребителей Tempest, которые смогут читать мысли пилотов и летать без вмешательства пилота. В этом поможет искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Так, во время авиасалона Фарнборо, который состоялся 18-22 июля, компания BAE Systems сообщила о планах провести испытания Tempest уже в 2027 году.

Планируется, что задействованный искусственный интеллект будет использоваться в чрезвычайных ситуациях например, в случае сильной перегрузки или потери сознания. Он также займется обработкой операций в ситуациях необходимости обработки данных при многозадачных исходящих данных.

Кроме того, датчики в летном шлеме пилота будут отслеживать сигналы мозга и другие показатели состояния здоровья пилота.

BBC предполагает, что готовый истребитель в воздухе будут сопровождать беспилотные дроны, которые разработчики называют adjuncts (дополнения). Они смогут брать ракеты, которыми вооружат истребитель, и сами запускать их по целям с более удобной позиции.

"В цифровой среде все это можно делать намного быстрее, совместная работа значительно упрощается. Мы не таскаем чемоданы между Токио и Уортоном", - отметил директор по развитию бизнеса в консорциуме Tempest Джон Стокер.

В разработке реактивного самолета Tempest участвуют BAE Systems, Rolls-Royce (Великобритания), европейская ракетная группа, разработчик ракет MDBA и оборонное предприятие Leonardo (Италия).

Известно, что правительство Великобритании уже выделило на разработку Tempest 2 миллиарда фунтов стерлингов. Не исключается, что сумма расходов увеличится к тому моменту когда самолет будет готов.

Как сообщалось, Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Начало производства отложили на неопределенный срок.

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