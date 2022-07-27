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Зможе читати думки і не тільки. Чим унікальний винищувач Tempest

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Європа, Середа 27 липня 2022 16:18
Зможе читати думки і не тільки. Чим унікальний винищувач Tempest
Автор: Наталія Гурковська

У 2030-х роках очікується поява винищувачів Tempest, які зможуть читати думки пілотів та літати без втручання пілота. У цьому допоможе штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Під час авіасалону Фарнборо, який відбувся 18-22 липня, компанія BAE Systems повідомила про плани провести випробування Tempest вже у 2027 році.

Планується, що залучений штучний інтелект буде використовуватися в надзвичайних ситуаціях, наприклад, у разі сильного навантаження або втрати свідомості. Він також займеться обробкою операцій у ситуаціях необхідності обробки даних при багатозадачних вихідних даних.

Крім того, датчики в льотному шоломі пілота відстежуватимуть сигнали мозку та інші показники стану здоров'я пілота.

BBC передбачає, що готовий винищувач у повітрі супроводжуватимуть безпілотні дрони, які розробники називають adjuncts (доповнення). Вони зможуть брати ракети, якими озброять винищувач, і самі запускати їх по цілям з зручнішої позиції.

"У цифровому середовищі все це можна робити набагато швидше, спільна робота значно спрощується. Ми не тягаємо валізи між Токіо та Уортоном", - зазначив директор з розвитку бізнесу в консорціумі Tempest Джон Стокер.

У розробці реактивного літака Tempest беруть участь BAE Systems, Rolls-Royce (Велика Британія), європейська ракетна група, розробник ракет MDBA та оборонне підприємство Leonardo (Італія).

Відомо, що уряд Великої Британії вже виділив на розробку Tempest 2 мільярди фунтів стерлінгів. Не виключається, що сума витрат збільшиться до того моменту, коли літак буде готовий.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США вирішило відкласти повномасштабне виробництво винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Початок провадження відклали на невизначений термін.

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