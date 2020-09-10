Смотри позитивно, бесплатно, но легально

Лидер рынка, компания VOLIA, открыла бесплатный каталог фильмов и сериалов «Дивись прямо зараз!». Начиная с 9 сентября все желающие смогут без подписки и оплаты выбрать фильм из каталога бесплатного легального контента. Все фильмы в каталоге будут предоставлены в высоком качестве и без рекламы.

«На данный момент, мы запускаемся в тестовом режиме, чтобы оценить привлекательность данной услуги. В будущем, планируем качественно и количественно улучшать FreeVOD каталог, предоставив пользователям бесплатный доступ к некоторым фильмам премиум сегмента, первым эпизодам популярных сериалов, а также архивам матчей УЕФА», - прокомментировала Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

Среди доступного контента много фильмов украинского производства, среди них известные киноленты: «Той, хто пройшов крізь вогонь», «Іван Сила», «Смертельно живий», «Іззі». Также, пользователи смогут посмотреть в хорошем качестве и без рекламы: «Тимбер – говорящая собака», «Короткая встреча», «Отважные скауты». В ассортименте зарубежного кино известные фильмы: «Государственные тайны», «Это чертово сердце», «Воображариум», «Любовь – это все, что тебе нужно».

Для всех пользователей, в том числе неавторизированных, бесплатные фильмы будут отображаться с подписью «Доступно». Следующее обновление каталога запланировано на 15 сентября, в начале каждого месяца список бесплатных доступных кинолент будет пополняться от пяти до десяти позиций. Данная услуга будет доступной на Smart TV (Samsung, LG, Hisense, Sony, Philips), смартфонах iOS и Android, медиа-боксах Android и в Интернете.