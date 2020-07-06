Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Скачайте приложение или откройте сайт Ланет.TV, зарегистрируйтесь и получите доступ к украинскому телевидению онлайн в наилучшем качестве для всей семьи!

Онлайн ТВ — это технология просмотра телевидения при помощи сети Интернет. Есть множество видов интернет-телевидения, но широкое распространение получили лишь два: ОТТ- и IPTV-телевидение. IPTV- телевидение — стандарт цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, смотреть такое телевидение вы сможете лишь в пределах вашего дома (или квартиры). Потому, наибольшей популярностью пользуются ОТТ-сервисы, коим и являться Ланет.TV.

С каждым днем число пользователей ТВ онлайн в Украине растет. И на это есть ряд причин:

Вы можете смотреть онлайн все украинские каналы прямо сейчас. Большим плюсом являться то, что почти все популярные ТВ каналы теперь транслируются в наилучшем качестве. Смотреть ТВ онлайн можно с любого девайса (планшет, телефон или ПК). Интернет ТВ обеспечивает вам доступ к еще большему перечню каналов, чем было ранее. Каждому пользователю доступна программа ТВ онлайн (не нужно покупать бумажные телепрограммы.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Возьмите любое доступное вам смарт-устройство, подключите его к сети Интернет. Зайдите на сайт популярного приложения для просмотра ОТТ-телевидения, например, Ланет.TV. Скачайте приложение или зарегистрируйтесь и, сверившись с ТВ программой, смотрите каналы онлайн прямо в браузере.

Чтобы не упустить информацию о новых «плюшках» рекомендуем, вам подписаться на социальные сети сервиса, следить за новостями на сайте или подписаться на рассылку. Почти каждый месяц в социальных сетях Ланет.TV разыгрывает смарт ТВ-приставки, телевизоры, сувенирную продукцию от популярных каналов и, конечно же, бесплатные периоды пользования услугами сервиса!

Сервис онлайн ТВ Ланет.TV имеет ряд весомых преимуществ:

бессрочный бесплатный пакет /PROMO;

электронная ТВ программа на две недели вперед;

возможность смотреть телевизор онлайн в прямом эфире, ставить эфир на паузу и перематывать его;

просмотр каналов онлайн в наилучшем качестве (более чем 86 каналов – в Full HD-качестве);

расширенный перечень каналов онлайн по сравнению с цифровым или аналоговым ТВ;

родительский контроль;

клиентская поддержка;

бонусная программа;

просмотр телевизора с любого устройства и на нескольких экранах одновременно и так далее.

Смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие с сервисом ТВ онлайн Ланет.TV в разы выгоднее и удобнее!