Смоляков дебютував з перемоги, Чеберко – серед найкращих: як зіграли українці в МЛС (відео)

Перше, що варто відзначити – дебют у складі "Лос-Анджелеса" екс-захисника житомирського "Полісся" Артема Смолякова. Новачок каліфорнійців вийшов на заміну в матчі проти "Нью-Йорк Сіті" на 77-й хвилині, коли на табло горіли нулі. А вже з українцем на полі "Лос-Анджелес" забив єдиний переможний гол: на 86-й хвилині відзначився Раян Холлінгсхед.

Зазначимо, що Смоляков зіграв на полі разом з чемпіонами світу – зірковими французами Олів'є Жиру та Уго Льорісом, а також екс-захисником "Шахтаря", бразильцем Марлоном. "Лос-Анджелес" на старті регулярного чемпіонату здобув другу перемогу в двох матчах.

Інший вітчизняний захисник – Євген Чеберко грає в МЛС вже третій сезон. Його "Коламбус Крю" переміг у гостях "Нью-Інгленд Революшн" (1:0). Український центрбек провів повний матч і у підсумку став другим найкращим гравцем поєдинку. У "Коламбуса" також 100-відсотковий результат у двох іграх на старті.

Вперше в сезоні з'явився на полі Олександр Сваток з "Остіна". Оборонець вийшов на заміну в грі проти "Портленд Тімберс" на 42-й хвилині. Команда українця поступилась, пропустивши єдиний гол на 89-й хвилині. У "Остіна" – одна перемога та одна поразка.

Єдиний з українців, хто не зіграв за свій клуб – Геннадій Синчук. Він не потрапив до заявки "Монреаля" на матч проти "Міннесоти Юнайтед". Канадці програли другий поспіль поєдинок (0:1).