Смогут ли обвинить Путина в геноциде украинцев: ответ генпрокурора

Он объяснил, что без полномасштабного вторжения не было бы никаких военных преступлений, подпадавших под определение геноцида. Фактически Путин, напав на Украину, "санкционировал или знал все, что происходило под командованием его военных".

Костин подтвердил, что Офис генпрокурора уже имеет дело о геноциде украинского народа.

"По этой причине за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и должно быть наказано", - сказал генпрокурор.

Костин признал, что дело о геноциде сложное, ведь "непросто довести эту систему командования до самого высокого уровня". При этом он подтвердил, что ни один мировой лидер пока не пошел под суд за геноцид.