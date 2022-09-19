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Смогут ли обвинить Путина в геноциде украинцев: ответ генпрокурора

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Украине будет сложно привлечь к ответственности главу Кремля Владимира Путина по делу о геноциде. Это первый подобный случай в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Андрея Костина в интервью CBS News.

Он объяснил, что без полномасштабного вторжения не было бы никаких военных преступлений, подпадавших под определение геноцида. Фактически Путин, напав на Украину, "санкционировал или знал все, что происходило под командованием его военных".

Костин подтвердил, что Офис генпрокурора уже имеет дело о геноциде украинского народа.

"По этой причине за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и должно быть наказано", - сказал генпрокурор.

Костин признал, что дело о геноциде сложное, ведь "непросто довести эту систему командования до самого высокого уровня". При этом он подтвердил, что ни один мировой лидер пока не пошел под суд за геноцид.

Напомним, после освобождения города Изюм Харьковской области в лесу обнаружили массовое захоронение, где было более 400 могил гражданских и военных.

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